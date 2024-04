Homem é preso após ameaçar matar o próprio filho em escola em Ipueiras

Na manhã desta segunda-feira (22/04), a equipe do CP RAIO de Ipueiras foi acionada através de denúncias pelo Whatsapp, informando sobre um indivíduo na localidade de Coité, zona rural de Ipueiras, identificado como Lucas, que vinha ameaçando sua vizinhança e até mesmo colocando em risco a vida de seu próprio filho, uma criança, devido a desavenças decorrentes do término de seu relacionamento com a mãe da criança.



As denúncias também alertaram que Lucas ameaçava invadir a escola local para concretizar suas ameaças e que não hesitaria em confrontar quem tentasse impedi-lo ou estivesse próximo de seu filho. Em resposta imediata, a equipe se dirigiu à localidade mencionada e, após investigações, localizou Lucas portando um facão, uma foice e um machado.

Apesar das ordens legais de parada, Lucas se recusou a obedecer, desacatou a equipe com xingamentos, ameaçou a integridade física dos policiais e resistiu em entregar os objetos que carregava consigo. Diante da situação, os policiais utilizaram a força de forma moderada e controlada para contê-lo e apreender os objetos em sua posse.

Diante dos fatos relatados, Lucas Pereira da Silva, residente na localidade de Sítio Coité – Ipueiras, foi detido e conduzido à 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús para os procedimentos legais cabíveis.

