Secretaria da Segurança e Cidadania realiza campanha educativa no trânsito de Sobral

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança e Cidadania, e Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), está realizando uma ação educativa nas ruas da sede do Município durante todo o mês de janeiro.





Com o apoio dos agentes de Trânsito, a campanha realiza fiscalizações diárias, preenchimento de notificações de advertência, além de conversas com a população sobre auxílio na condução dos veículos. As notificações são entregues na residência do proprietário do veículo para que o mesmo tenha ciência do cometimento da infração.





“Durante todo o mês de janeiro faremos esse trabalho de conscientização com a população sobralense sobre a importância de respeitar não só as leis de trânsito, mas também os direitos das outras pessoas, como, por exemplo, a travessia na faixa de pedestres, a questão da parada obrigatória, o estacionamento para idoso e portador de necessidades especiais, entre outras infrações que são cometidas no dia a dia”, destacou o coordenador da CTTU, Julif Guedes, acrescentando que, nessa fase educativa, a notificação ainda é de advertência e não consiste em multa e nem em pagamento por parte do condutor.