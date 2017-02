TURISTA ARGENTINO FOI ENCONTRADO MORTO EM QUARTO DE HOTEL NA CIDADE DE JIJOCA DE JERICOACOARA

O argentino identificado por Matias Alberto Peirano, 40 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel na cidade de Jijoca de Jericoacoara/Ce.





O corpo da vítima foi encontrado no dia 18 do corrente mês. O argentino morava na Espanha e estava hospedado em um hotel. A Polícia Civil abriu um inquérito policial e está investigando a morte do turista. O corpo do turista foi encaminhado para o IML de Sobral, para a realização do exame de necropsia.





Fonte: Sobral 24 horas