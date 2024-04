Sem risco de morte: estado de saúde de Euclides, proprietário do "Restaurante Euclides", é estável após ataque de Garçom

Segundo apurado pelo Revista Camocim, o estado de saúde de Euclides, proprietário do Restaurante Euclides, localizado na Beira Mar de Camocim, é estável, sem risco de morte. Ele foi atendido na Emergência do Hospital Deputado Murilo Aguiar e posteriormente transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Euclides foi ferido com uma faca na tarde deste domingo por um garçom do próprio estabelecimento, que teria se exaltado e também atingido outras duas pessoas no local. Uma das vítimas, o vereador César Veras, veio a óbito, enquanto a outra pessoa, ainda não identificada, também não corre risco de vida. O garçom foi detido por uma equipe da Polícia do Raio e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Granja para os procedimentos cabíveis.