SAÚDE: Ejacular com frequência pode ajudar a evitar o câncer de próstata? Veja

Uma análise recente de estudos médicos abrangendo os últimos 33 anos revelou que em 7 de 11 análises houve indicação de um efeito benéfico da frequência da ejaculação na redução do risco de câncer de próstata.





O câncer de próstata é uma preocupação central em saúde masculina, sendo o segundo tipo mais comum de câncer entre os homens em todo o mundo, seguindo apenas o câncer de pulmão. No Brasil, a cada hora, oito homens são diagnosticados com essa condição.





A próstata desempenha um papel crucial no sistema reprodutivo masculino e na produção de sêmen, o fluido que transporta os espermatozoides durante a ejaculação. Ao longo dos anos, pesquisadores têm investigado se a frequência da ejaculação afeta o risco de câncer de próstata. Surpreendentemente, algumas evidências sugerem que sim. Uma revisão recente examinou estudos médicos dos últimos 33 anos e descobriu que sete dos 11 estudos revelaram um efeito benéfico da frequência da ejaculação no risco de câncer de próstata.





Embora os mecanismos exatos ainda não sejam totalmente compreendidos, esses estudos sugerem que a ejaculação pode reduzir o risco de câncer de próstata, possivelmente diminuindo a concentração de toxinas e estruturas cristalinas na próstata, que podem contribuir para o desenvolvimento de tumores. Além disso, a ejaculação pode influenciar a resposta imunológica na próstata, reduzindo a inflamação ou aumentando a defesa do organismo contra células tumorais.





No entanto, a idade desempenha um papel significativo nessa relação. A frequência da ejaculação foi associada a um menor risco de câncer de próstata em diferentes faixas etárias, desde os 20 anos até idades mais avançadas. Um estudo conduzido pela Universidade de Harvard descobriu que homens que ejaculavam com maior frequência tinham um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata em comparação com aqueles que ejaculavam menos vezes ao longo da vida.





Apesar dessas descobertas, é importante ressaltar que a medição da frequência da ejaculação depende de autorrelatos, o que pode levar a resultados imprecisos devido a vários fatores, incluindo atitudes pessoais e sociais em relação à atividade sexual e à masturbação. Outros fatores de estilo de vida, como atividade física, índice de massa corporal e níveis de testosterona, também podem influenciar o risco de câncer de próstata.





(Folha do Estado)