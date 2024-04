ALIANÇA cresce no STF : novatos alinham votos com veteranos

Cristiano Zanin e Flávio Dino, indicados por Lula ao STF, mostram forte alinhamento com ministros veteranos em votações decisivas

Conforme informações de O Globo, os recém-indicados ao STF por Lula, Cristiano Zanin e Flávio Dino, têm mostrado um alinhamento significativo em suas votações, principalmente seguindo a linha de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, segundo análise do GLOBO em mais de 6 mil julgamentos até abril de 2024. Em uma ação recente de interesse do governo sobre tributação, ambos seguiram o voto de Moraes, que era o relator. Dino e Zanin apresentam um alinhamento de 73% com esse grupo, acima da média geral dos ministros de 66%, especialmente em decisões onde há divergência, uma vez que 90% das decisões são unânimes e não entram no cálculo.





Via César Wagner