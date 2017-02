Delegado Leonardo Barreto é nomeado novo diretor da Divisão de Homicídios do Ceará

A Polícia Civil divulgou a nomeação de novos delegados em unidades operacionais e administrativas do órgão em continuidade às mudanças de chefias iniciadas na semana passada, diante da posse do novo secretário da Segurança Pública do Estado e do novo delegado geral. Entre os destaques da nomeação, a escolha do delegado Leonardo Barreto para ser o diretor da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Barreto vai substituir a delegada Socorro Portela, que deverá ser a titular da Delegacia Regional de Acaraú, no Litoral Oeste.





Leonardo Barreto já era integrante da DHPP, trabalhando em uma das quatro delegacias que compõem aquela unidade e se tornou um dos especialistas na tarefa de investigação de assassinatos misteriosos e de repercussão, atuando no dia a dia das ações de caça a homicidas e quadrilhas responsáveis por execuções sumárias.





Mais nomes





O delegado Pedro Viana de Lima Júnior será o chefe do Departamento Técnico Operacional (DTO), órgão responsável pela elaboração das operações da instituição.





A delegada Erika Cecília Ramires Moura vai assumir o comando da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-Fortaleza), tendo como adjunta a delegada Rebeca Nóbrega Cruz Torquato. Débora substitui a delegada Rena Gomes Moura, que tornou-se a diretora do Departamento de Polícia Especializada (DPE).





O delegado Nelson Canito Pimentel Júnior assume a titularidade da Delegacia Metropolitana de Aquiraz (DMA). Paulo André Maia Cavalcante é o novo titular do 7º DP (Pirambu): Hélio Marquyes de Carvalho vai comandar o 13º DP (Cidade dos Funcionários) e o delegado Elzo Moreira vai chefiar o 26º DP (Água Fria).





