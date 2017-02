DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Leitor denuncia que funcionários do SAAE realizaram um trabalho de reparo há dois anos e deixaram buracos na via pública, causando transtornos aos transeuntes. Os buracos estão localizados na Rua Padre Palhano, bairro Alto do Cristo.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter