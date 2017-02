VÍDEO: LADRÃO LIGA PARA POLÍCIA E PEDE SOCORRO!

Um fato inusitado ocorreu no bairro Airton Sena periferia da capital cearense, um homem sem identificação que havia roubado um celular de uma jovem, tentou fugir correndo pelas ruas bairro, mas de acordo com testemunhas, o acusado percebendo que ia ser alcançado resolveu subir nos telhados das residências, e mesmo assim acabou sendo cercado por populares revoltados. Durante cerca de 30 minutos a acusado pulou em várias casas danificando as telhas e somente após a checada da PM se entregou. Testemunhas contam que o bandido chegou a gritar por socorro e pediu que agilizasse a chegada da polícia, pois acreditava que se descesse seria linchado.