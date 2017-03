ALGUNS SOBRALENSES NÃO AGUENTAM MAIS A VIOLÊNCIA E PRETENDEM DEIXAR A CIDADE; VÍDEO

A população não aguenta mais a onda crescente de violência na cidade.



O assalto aconteceu no começo da manhã de hoje (28), no centro de Sobral. Os elementos chegaram em uma residência, a vítima vende produtos pela internet, o bandido armado com revólver rendeu as pessoas que estavam no local e realizaram o assalto.

Com informações do site O Sobralense