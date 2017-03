SOBRAL-CE: Anistia de dívida rural é tema de encontro entre BNB e produtores rurais

Na próxima sexta-feira, 17, o Banco do Nordeste estará realizando no município de Sobral o “Encontro com Produtores Rurais da Zona Norte”, para apresentar a Lei 13.340, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural e o Cartão FNE Agronegócio (Investimento e Custeio) do Banco do Nordeste. O evento será realizado na AABB de Sobral, às 08h.





Na ocasião serão apresentadas aos produtores rurais as regras para aplicação da Lei, que prevê descontos variam de 15% a 95%, para aqueles que contraíram dívida junto ao BNB. Além disso, o banco vai ofertar novas linhas de crédito para o ano de 2017.





De acordo com a Lei, os descontos serão aplicados por cinco faixas de valores da dívida atualizada segundo os montantes originais, que variam de R$ 15 mil a mais de R$ 500 mil. Conforme a nova legislação, as dívidas poderão ser quitadas ou renegociadas com descontos até 29 de dezembro de 2017.