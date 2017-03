Dois bandidos armados com armas de fogo invadiram um estabelecimento comercial na cidade de Ubajara e realizaram um assalto. Os bandidos foram violentos, um deles agrediu uma mulher que estava no interior do estabelecimento.





O assalto foi registrado na noite de ontem (27), por volta das 21:20. Logo após o assalto, os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





Confira a ação criminosa dos bandidos no vídeo a seguir:

Fonte: Sobral 24 horas