Cai o segundo secretário de Ivo Gomes: Inácio não responde mais pela Ouvidoria, Controladoria e Gestão

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, anunciou, nesta terça-feira (28/03), o nome de Silvia Kataoka de Oliveira para conduzir a Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão. Ela foi indicada para assumir o cargo que era ocupado por Inácio Ribeiro que deverá ficar na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico(STDE).





A nova titular da pasta é mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), possui MBA em Gestão de Negócios e Tecnologia da Informação (FGV), é especialista em Informática Aplicada (ITA) e em Processamento de Dados (UNIFOR), além de ser graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Silvia Kataoka é ainda analista de Gestão de Tecnologia da Informação, desde 1984, na Empresa de Tecnologia da Informação do Estado do Ceará (ETICE) e atualmente assessora a Secretaria de Saúde de Fortaleza.





Fonte: Wilson Gomes