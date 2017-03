DENÚNCIA: INSTITUTO IEDUCARE DE SOBRAL

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa noite.









Queria mostrar aqui de novo que a Instituição IPI IEDUCARE tá tentando enganar os alunos. Hoje o coordenador nos comunicou que vamos iniciar as aulas no dia 27 de março, sendo que o credenciamento ainda se encontra vencido desde 2012, eles estão tentando enganar os alunos que pensa que eles já estão legalizado. Meu povo acordem! O IEDUCARE ainda se encontra descredenciado, querem só ganhar nosso dinheiro, a final, quem vai emitir os nossos certificados.









No Conselho Estadual se encontra vencido meu povo! Desde 2012. Eu entrei em contato com o coordenador sobre o certificado e ele me comunicou que o INSTITUTO IEDUCARE que ia emitir, sendo que eles não podem emitir porque está vencido. Eles querem só enganar mesmo. Falta de ética com os alunos que ficam a merce.









Olha a boa: eles dizendo que já foram credenciados:"