DERRAMAMENTO DE SANGUE EM BELA CRUZ/CE: DOIS HOMENS FORAM EXECUTADOS A BALA

A população de Bela Cruz está aterrorizada com a onda de violência que vem assolando a cidade.

Por volta das 13h, no bairro de Chapadinha, dois homens armados numa moto efetuaram vários disparos de arma de fogo contra José Elson Sousa, 31 anos, vulgo véi, que morreu no local. A vítima possuía passagens na Justiça.





Já os autores do homicídio fugiram sentido a comunidade que fica no bairro Alto do Bode.





A Polícia Militar foi acionada e durante as diligências localizou uma moto Honda CG 125 cc de cor azul e placa HVY 2137, supostamente de propriedade de um dos executores. O veículo foi apreendido e encaminhado para Delegacia da Polícia Civil.





Já por volta das 14h, uma segunda pessoa foi executada a bala, na localidade de Rio João de Lima. A vítima foi identificada como José Cláudio de Maria, natural de Bela Cruz, 47 anos. José Cláudio foi surpreendido por dois indivíduos que lhe cobravam uma suposta dívida, em seguida efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local.





A Perícia forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou os corpos para o IML de Sobral.





Com informações do portal Vale do Acaraú