DUPLA É FLAGRADA APÓS REALIZAR ASSALTO

Na noite do último Sábado, 18, uma patrulha policial do BPRAIO, prendeu um homem e apreendeu um menor de idade após ele realizarem assaltos no bairro Santa Casa.





Os policiais militares abordaram a dupla na Rua Pintor Lemos, de posse de dois simulacros de arma de fogo e de objetos roubados.





O menor de 16 anos e José Maurício Silva Marques, 18 anos, ambos residentes no bairro Parque Santo Antônio foram reconhecidos pelas vítimas e conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 190