FALTA DE ÁGUA: MORADORES DO BAIRRO RENATO PARENTE ESTÃO DESESPERADOS!

Nossa equipe de reportagem tem recebido várias reclamações sobre a falta de água no bairro Renato Parente. As denúncias relatam que há quase um mês está faltando água nas residências e que o SAAE não se manifesta sobre o grave problema.

Leitor solicita apoio dos Vereadores de Sobral para cobrar a solução do problema:

"Gostaria de pedir o apoio dos vereadores do grupo para cobrar providências sobre a falta de água no bairro Renato Parente. Alguns moradores foram até o SSAE solicitar as providências e pedir a disponibilidade de carro pipa e foram informados pelos servidores que o órgão não tem obrigação de oferecer carro pipa à população. Os moradores do bairro já vêm sofrendo muito com esse problema. Agradeço antecipadamente o apoio dos vereadores que se disponibilizarem a cobrar providências do órgão."