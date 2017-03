O acidente foi registrado na noite de segunda-feira (13), por volta das 23h.

Após uma pane nos sistemas de sinalização do VLT, onde as barreiras físicas e sinais sonoros não foram acionados, momento em que o metrô VLT colidiu com um veículo. Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais.





Ressalta-se que já foram registrados vários acidentes envolvendo o VLT, alguns com vítimas fatais.





Com informações do Blog Sinhá Sabóia