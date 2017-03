Mercosul: Deputado Moses Rodrigues em missão oficial no PARLASUL

O Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) esteve nesta segunda-feira, 27, em Montevidéu, no Uruguai, onde participou da XLV Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul. Entre as pautas previstas na sessão, destaque para a promoção de ações de erradicação do trabalho infantil; adoção de sinalização turística comum aos países que fazem parte do Mercosul; e para a adoção de critérios únicos quanto a tipificação de formas de abuso e maus tratos aos idosos.





Durante a sessão, os parlamentares propuseram que em maio seja realizada no Brasil uma audiência pública para tratar de questões ligadas ao trabalho infantil no Cone Sul.

Desde 2015, o deputado tem levado importantes contribuições ao Parlamento do Mercosul. Integrante da comissão de Trabalho e Emprego, o deputado já colocou em pauta a necessidade da realização de uma audiência pública no Brasil para tratar sobre a produção e a exportação de calçados cearenses.





“Nosso Estado tem um grande potencial a ser explorado. Mais uma vez, estou solicitando uma audiência pública no Brasil para que possamos fortalecer esse setor que tanto impulsiona a economia cearense. Sobral, meu município de origem, por exemplo, é um polo de produção da Grendene, e é hoje o único município de interior capaz de competir com capital na liderança nas exportações do Estado”, destacou o deputado.