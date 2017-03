MORADORES DE RAFAEL ARRUDA PROTESTAM DURANTE A CAVALGADA DO TORTO

Vários moradores que residem na região de Rafael Arruda e demais localidades vizinhas, realizaram um protesto pacifico durante a tarde deste sábado, dia 18, por ocasião da tradicional Cavalgada de São José do Torto. Cansados com os inúmeros assaltos registrados naquele distrito, os moradores se dirigiram para o local do evento e de forma ordeira protestaram solicitando das autoridades mais segurança. O prefeito Ivo Gomes parou o cavalo que vinha montado e leu uma das faixas com atenção.

Fonte: O Sobralense