A Secretaria Municipal da Saúde, por meio de sua assessoria de comunicação, informa que as salas de vacina de todas as unidades de saúde contam com um técnico de enfermagem exclusivo para vacinar a população. A Secretaria informa ainda que em nenhum momento foi registrada qualquer ocorrência sobre a ausência do profissional na sala de vacina do Centro de Saúde do Alto do Cristo.

