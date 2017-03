Polícia Militar de Santana do Acaraú apresenta homens presos no distrito de Baixa-Fria, em Santana do Acaraú

A destacamento da PM de Santana do Acaraú, sob o comando do Sargento Castro e dos Soldados HATIMONES e BATISTA (Viatura na RP 3781), foram acionados via telefone para uma ocorrência na localidade de "Baixa-Fria dos Canafístulas". As informações davam conta de que vários Indivíduos haviam sequestrado um homem e o jogado dentro de um veículo de cor escura, e em seguida se evadiram. A composição policial saiu em diligências e interceptou o veículo na estrada que liga "Baixa-Fria" a localidade de Bom Jardim. Dentro do carro estavam oito indivíduos e a vítima.





Os acusados foram presos e a vítima foi libertada. Os policiais conduziram os indivíduos para a Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.