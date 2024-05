JOVEM BALEADO NO DISTRITO DE JAIBARAS, MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Infelizmente, mais um crime de morte foi registrado no distrito de Jaibaras, município de Sobral. O caso aconteceu na noite de ontem, dia 10, no bairro Alto Alegre, quando o jovem Ian Monte Pereira, 24 anos, natural de Sobral, foi atingido com vários tiros e socorrido para o hospital Santa Casa, mas não resistiu e morreu.





De acordo com as informações, o jovem estava trabalhando na oficina do seu pai, e após consertar um portão, deslocou-se para sua residência, durante o percurso, em frente ao posto policial do referido distrito, foi abordado por homens que estavam em um carro, que efetuaram vários tiros na cabeça de Yan.





Ressalta-se que a vítima não tinha passagem na polícia.





Sobral registra 43 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Olivando Alves