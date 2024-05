Campanha de humorista gaúcho atinge R$ 66 milhões de doações

A vaquinha online tem contado com o apoio de milhões de brasileiros.

Com oito dias de campanha, o humorista Eduardo Gustavo Christ, mais conhecido como Badin – O Colono, já conseguiu arrecadar R$ 66 milhões através da vaquinha online que está sendo destinada para ajudar as cidades do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas fortes chuvas.





A ação promovida por Badin atraiu os maiores influenciadores do país e tem mobilizado brasileiros de diversas partes do mundo, todos focados em contribuir com as necessidades dos moradores dos mais de 441 municípios afetados.





De acordo com boletim da Defesa Civil divulgado nesta sexta-feira (10), o número de cidadãos afetados passa de 1,9 milhão. São mais de 339 mil desalojados, mais de 71 mil cidadãos em abrigos, 756 feridos, 141 desaparecidos e 126 mortos.





Agora, a Defesa Civil também anuncia o número de apoio vindo dos estados e do governo federal. Assim, são 27.218 efetivos (policiais, bombeiros e outros), 3.466 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.





AJUDE O RIO GRANDE DO SUL





Com 85% de seus municípios afetados pela calamidade climática, o estado sulista sofre com severos estragos, e sua ajuda é fundamental para que as vítimas possam recomeçar suas vidas. Uma das formas de fazer doações é o financiamento coletivo criado pelo influenciador Badin, o Colono. Você pode ajudar via Pix usando a chave enchentes@vakinha.com.br