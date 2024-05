“Agora só resta um”: diz pai após perder segundo filho vítima de homicídio em Massapê/CE

Na manhã desta terça-feira (14), mais um crime de homicídio foi registrado na cidade de Massapê. Por volta das 4h da madrugada, o indivíduo conhecido como Gaguin foi alvejado a bala na saída de Massapê em direção à Meruoca. Segundo relatos obtidos pelo portal Sobral Online, indivíduos não identificados pararam uma moto e dispararam contra ele, deixando-o caído sem vida.





Gaguin, um antigo conhecido da polícia com histórico de roubo, estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. Os moradores da região relataram ter ouvido os disparos e, ao saírem para verificar, depararam-se com o corpo já sem vida no chão.





A Polícia Militar foi acionada e resguardou o local até a chegada da perícia forense, que realizaram os primeiros procedimentos. Ainda não se sabe o motivo do crime, nem a quantidade de disparos ou os autores envolvidos.





É importante destacar que Gaguin era morador do bairro Carnaubal, conhecido como Favelinha, e tinha um irmão apelidado de Sukita, que foi morto há aproximadamente um ano da mesma forma, também com passagens pela polícia por roubo e outros delitos.





Sobral Online