Pitbull ataca criança de cinco anos em Camocim; veja o vídeo

Uma equipe do BPRaio apareceu no local em seguida e encaminhou a criança para receber atendimento médico.

Uma câmera de segurança flagrou um ataque de um cachorro da raça pitbull a uma criança de cinco anos de idade, no município de Camocim, no litoral oeste do Ceará. A menina ficou ferida na perna e recebeu socorro após o ocorrido, e agora está bem. As informações são do portal GCmais.





Nas imagens, é possível ver o cão se aproximando da criança, que estava junto do pai na calçada de casa. O animal chega e parte para cima dela, com o adulto reagindo em seguida, levantando a menina nos braços, para afastá-la do cachorro. Outro adulto aparece para tentar impedir o cachorro de continuar o ataque.





Após o ocorrido, o cachorro se escondeu em uma residência nas proximidades. Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), apareceu no local em seguida, para prestar socorro à vítima. Os agentes encaminharam a criança para receber atendimento médico urgente. A mãe da criança, que ficou abalada com o episódio, também preciosu ser atendida.Os policiais localizaram o animal na residência onde ele se abrigou, após o ataque, constatando que o animal havia se soltado da corrente, saindo assim para a rua.





Em outra ocorrência, em agosto do ano passado, um pitbull atacou um menino de 12 anos em Quixeramobim, no interior do Ceará. Na ocasião, a criança brincava com amigos em uma rua do município. Ele foi levado a uma unidade hospitalar, onde recebeu sete pontos, sendo seis na perna e um no braço.





Segundo a família, Pedro Lucas brincava com outros colegas quando uma das crianças abriu o porta da casa para ir embora e o cão saiu e correu em direção ao menino. Um adolescente de 13 anos viu o ataque e avançou sobre o animal para afastá-lo.