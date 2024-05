Fortaleza registra mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas

Outros municípios da Região Metropolitana também registraram precipitações durante o período.

Fortaleza registra mais de 100 milímetros de chuva ao longo das últimas 24 horas, levando em conta o período entre as 7h da manhã de domingo (12) e as 7h da manhã desta segunda-feira (13). As informações foram divulgadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com base no levantamento diário feito nos municípios. As informações são do portal GCmais.





As chuvas registraram alagamentos em diferentes pontos da cidade, gerando transtornos para moradores. Em alguns pontos, o acúmulo de água nas vias dificulta a passagem de pedestres, motocicletas e até de carros.





O acompanhamento da Funceme aponta que, até o momento, a capital cearense tem os maiores registros de precipitações do dia – ao longo do dia, informações sobre chuvas em outros municípios vão chegando ao banco de dados da Fundação, de modo que os números poderão mudar. Outros destaques são Pindoretama (94 mm), Uruburetama (88 mm), Maracanaú (78mm), Itapipoca (77,2 mm), Caucaia (75,6 mm) e Aquiraz (71 mm).





Confira a seguir os postos da Funceme que registraram as maiores quantidades de chuva nos municípios cearenses entre as 7h de domingo (12) e as 7h desta segunda-feira (13):





Fortaleza (Posto: FUND.MA.NILVA(AGUA FRIA)) : 110 mm

Fortaleza (Posto: CACA E PESCA) : 101.4 mm

Fortaleza (Posto: DEFESA CIVIL DE FORTALEZA) : 100 mm

Pindoretama (Posto: PINDORETAMA) : 94 mm

Uruburetama (Posto: URUBURETAMA) : 88 mm

Maracanaú (Posto: MARACANAU) : 78 mm

Itapipoca (Posto: ARAPARI) : 77.2 mm

Caucaia (Posto: CAUCAIA) : 75.6 mm

Aquiraz (Posto: SITIO SAPUCAIA FAGUNDES) : 71 mm