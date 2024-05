Moradores do RS são surpreendidos com tremor de terra

Na madrugada desta segunda-feira (13), moradores de Caxias do Sul, na Região da Serra do Rio Grande do Sul, foram surpreendidos por tremores de terra. Segundo o Corpo de Bombeiros, os tremores foram registrados em uma rua do bairro Universitário, que é cercado por morros.





A suspeita é que as chuvas dos últimos dias tenham contribuído para o fenômeno, aumentando os riscos de deslizamento de terra. O estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado temporais há mais de 10 dias.





Apesar do susto, a orientação da Defesa Civil é que a população permaneça em suas casas, a menos que sejam percebidos danos estruturais, como rachaduras, tanto nas ruas quanto nos imóveis.





A prefeitura da cidade informou que um geólogo será responsável por avaliar a área onde os tremores foram sentidos, buscando identificar as causas e verificar se há algum dano que possa comprometer a segurança da população.