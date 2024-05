Vídeo mostra momento exato em que vereador Erasmo Morais é executado

As imagens foram registradas por câmeras de segurança.

Um vídeo que o portal CN7 teve acesso exclusivo mostra o exato momento em que o vereador Erasmo Morais é executado com 47 tiros ao chegar em sua residência, localizada no bairro Mirandão, no Crato. O crime ocorreu na última terça-feira, 7 de maio. As imagens foram registradas por câmeras de segurança de uma das residências, próximas ao local do crime.





Nas imagens é possível ver o carro do vereador parado próximo à sua residência, quando um outro carro, de cor branca, se aproxima e dois homens – vestidos de preto e encapuzados – descem do veículo já atirando contra o vereador, que tenta correr, mas acaba atingido pelos disparos. Mesmo com o vereador já ao solo, os homens ainda disparam mais tiros, antes de deixarem o local do crime.





As investigações relacionadas ao homicídio estão com a Delegacia Regional do Crato, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Porém, até o momento, ninguém foi preso.





(ATENÇÃO, IMAGENS FORTES!)