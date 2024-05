Cachorro resgatado abraça voluntária de SC no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Em meio à maior enchente da história do Rio Grande do Sul, milhares de animais vêm sendo resgatados e cuidados por voluntários. Na última semana, uma cena protagonizada por um cãozinho com uma voluntária catarinense encantou a todos.





O animal, após o resgate no RS, abraçou as pernas da médica veterinária Liandra Dall”Orsoletta, coordenadora do Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais (NAPA), de Chapecó, no Oeste catarinense. Liandra realizava a entrega de doações em um abrigo de Canoas quando foi surpreendida pelo gesto de carinho do animal.





O abraço foi gravado e viralizou nas redes sociais. “O olhar triste mas ao mesmo tempo demonstra a gratidão por terem salvo ele”, comentou uma pessoa em uma das postagens.





Assista ao momento que o cachorro abraça a voluntária de SC:

VIA PORTAL SCC10