Bebê desaparecida é encontrada morta nas enchentes do RS

Agnes é gêmea de Ágata e estava sendo procurada desde o dia 4 de maio.

A bebê de sete meses que foi levada pela enchente em Canoas no dia 4 de maio foi encontrada morta. A informação foi confirmada pela mãe da criança, Gabrielli Silva, de 24 anos, que estava desesperada para encontrar sua filha, Agnes.





Gabrielli tem quatro filhos, sendo uma menina, um menino, e as gêmeas Ágata e Agnes. No dia da enchente, a mãe e seus filhos foram resgatados por um barco, mas a embarcação virou e todos caíram na água, inclusive as bebês. Apenas Ágata foi resgata, Agnes não foi encontrada.





– Infelizmente a história não acabou como queria. Agora este vazio da foto vai ser eterno. Agora a saudade e a lembrança vão fazer morada. Eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor – escreveu a mãe.





Gabrielli também disse que não tem culpados pela morte da menina, nem mesmo quem estava no barco, pois a ajudaram a deixar o imóvel.





– Sei que ninguém teve culpa! Ninguém! Muito menos as pessoas que se disponibilizaram a nos salvar. A todos que estavam dando a vida para nos salvar, toda minha gratidão. Vocês são meus heróis.