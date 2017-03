POLICIAIS CIVIS DA DRACO PRENDEM DOIS HOMENS E APREENDEM 10 KILOS DE DROGAS E UMA PISTOLA .45

Duas ações distintas realizadas da Polícia Civil, por meio de diligências de equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), resultaram na apreensão de 10 quilos de drogas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), uma na sexta-feira (10) e outra ontem (14). Dois homens foram presos nos bairros Conjunto José Walter, em Fortaleza, e na Pajuçara, em Maracanaú, nas Áreas Integradas de Segurança 5 e 8, respectivamente (AIS 5 e 8).





Nessa terça-feira (14), os policiais frustraram uma tentativa de comercialização de cocaína. Por volta das 15h30min, um homem identificado por Charles Gonçalves Soares (19) estava em uma motoneta no estacionamento de um hipermercado localizado na Avenida Dr. Mendel Steinbruch, no Distrito Industrial I, em Maracanaú. Esse seria o ponto de encontro para comercializar os dois tijolos de cocaína encontrados na cintura do suspeito, pesando cerca de 2kg. Durante abordagem a Charles, os policiais também apreenderam um pistola calibre .45 municiada. Dando sequência às diligências, Charles levou os agentes até um imóvel onde mora com o irmão, no bairro Pajuçara. Lá, foram encontrados mais quatro peças de cocaína e uma de crack, pesando 4kg de cocaína e 1kg de crack.





Os tijolos de cocaína encontrados com Charles são oriundos do Estado do Rio de Janeiro e apresentava uma marca timbrada pertencente a uma organização criminosa carioca, como revela o titular da Draco, Osmar Berto. “Com essa marca na embalagem da droga, comprovamos a relação entre as organizações, que se utilizam da venda do material ilícito para financiar a economia desses grupos”.





Quatro dias antes, em outra incursão de combate às ações criminosas conduzidas pela Draco, os policiais da especializada impediram outra negociação de entorpecentes. Desta vez, a abordagem aconteceu em um posto de combustível localizado na entrada do Conjunto José Walter. Antônio David Sousa Silva (25) estacionou o carro – Fiat Siena, cor branca e placas MVE 4854, do município de Banabuiú – e aguardava a transação. Os agentes abordaram o suspeito e fizeram uma busca minuciosa dentro do veículo, onde localizaram uma sacola com três tabletes de cocaína, num fundo falso do porta-luvas. Cada tablete pesando 1kg cada.





Conforme investigações da Draco, os dois suspeitos pertencem a organizações criminosas que atuam no Estado. Tanto Charles quanto David não possuíam antecedentes criminais antes de serem flagrados pelos delitos. Ambos os infratores foram conduzidos para a sede da especializada, onde foram autuados por tráfico, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa. Charles também vai responder por porte ilegal de arma de fogo. As investigações prosseguem no sentido de identificar outras ações de associações e capturar seus membros.





