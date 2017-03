Prefeito empossa 179 novos agentes de saúde, endemias e administrativos

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, deu posse, nesta sexta-feira (24/03), a 80 agentes administrativos, 63 agentes comunitários de saúde e 36 agentes de combates a endemias, totalizando 179 novos servidores municipais, que passarão, a partir do próximo dia 3 de abril, a compor o quadro fixo de servidores municipais. Centenas de pessoas, entre autoridades, empossados e familiares, lotaram o Centro de Convenções de Sobral para participar da solenidade.





“Quero parabenizar a todos os concursados que passarão a atuar no município e deixar claro que, a partir de agora, vocês não são funcionários da Prefeitura de Sobral, mas sim do povo. Portanto eu espero que todos os servidores municipais tenham a obrigação de tratar bem a população, pois nós, enquanto servidores, somos funcionários do povo! São eles que nos pagam e a eles nós daremos sempre a melhor atenção, o maior respeito e o nosso total compromisso”, destacou o prefeito Ivo Gomes.





O secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Inácio Ribeiro, deu boas vindas aos novos funcionários e destacou o compromisso de Ivo Gomes em valorizar cada vez mais o servidor público. “Sejam bem vindos. Em Sobral temos feitos grandes avanços e estamos vencendo grandes desafios. Por isso, prestem serviços de qualidade, com muito zelo pela população sobralense. Com esse ato o prefeito mostra que está honrando o compromisso de valorizar o servidor público, além de valorizar os demais servidores, quando anunciou que todos nós passaríamos a receber nossos salários sempre no primeiro dia útil de cada mês”, lembrou.