VÍDEO: SOBRAL ABANDONADA!

Leitor denuncia o abando da Travessa Padre Osvaldo Chaves, no bairro Terrenos Novos.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá caros leitores, gostaria de expor aqui a situação que se encontra a Travessa Padre Osvaldo Chaves, no bairro Terrenos Novos, única rua via de ligação que dá acesso ao residencial "Nova Caiçara" e por aqui existe um trânsito contínuo de pessoas, motos, carros e até caminhões todos os dias, justamente por ser a única via de ligação entre os dois bairros, pedimos a prefeitura que ao menos se pronuncie em relação a esta situação que só piora."