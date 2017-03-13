SOBRAL-CE: CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA SEGUNDA (13)

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD) 30
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 1
MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS 1
PROMOTOR DE VENDAS 1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 1
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1
VENDEDOR PRACISTA 2
Fonte: Sine/IDT
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