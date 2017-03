TRAGÉDIA EM CAMOCIM: JOVEM DE 29 ANOS COMETE SUICÍDIO POR ENVENENAMENTO

Com esse caso, Camocim registra a segunda morte por suicídio do ano. O primeiro ocorreu em janeiro. Relembre.

Uma triste notícia abalou toda cidade de Camocim no início desta tarde de sábado, 25. Infelizmente a jovem Ítala Alves, 29 anos, mais conhecida como “Gel”, bastante conhecida na cidade, pôs fim à própria cometendo suicídio por ingestão de veneno. A vítima residia na Av. Beira-Mar, ao lado da pousada do João do Peba.





Segundo informações repassadas pela polícia ao Camocim Polícia 24h, no início da tarde deste sábado, a vítima teve um pequeno desentendimento com um familiar e saiu de casa bastante alterada. Momentos depois a jovem chegou novamente em casa e disse para uma pessoa que teria ingerido veneno líquido. Desesperados seus familiares a levaram rapidamente para o HDMA, local onde recebeu atendimento médico por cerca de uma hora e meia, no entanto, não resistiu e infelizmente veio a óbito por volta das 14h40.





Ítala Alves era mãe de uma garotinha de apenas 3 anos. Era também irmão de um grande amigo nosso, Cabo da Polícia Militar. Nossas condolências aos familiares e amigos. Que Deus com sua infinita sabedoria conforte cada um dos que estão sofrendo com a despedida precoce da jovem.