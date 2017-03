Violência armada no Ceará já deixou 833 pessoas assassinadas em 79 dias de 2017

Os registros de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) apontam uma média de 10,5 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte por dia.

os primeiros 20 dias de março, nada menos, que 215 pessoas foram assassinadas no Ceará, conforme levantamento do cearanews7.com.br baseado no acompanhamento diário dos Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLI) registrados no estado. No acumulado do ano, totalizando 79 dias, já são 833 homicídios, latrocínios (roubos praticados com morte das vítimas) e lesões corporais seguidas de óbito. A média se mantém neste trimestre de 10,5 casos/dia.





Entre os dias 1º e 20 de março, a capital cearense, composta por seis Áreas Integradas de Segurança (AIS 1,2,3,4,5 e 6) registrou um total de 100 assassinatos.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), dividida em três AIS (7, 8 e 9) e formada por com 14 municípios (Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Maracanaú, Maranguape, Itaitinga, Pacatuba, Guaiúba, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Eusébio, Aquiraz, Pindoretama e Cascavel), foram praticados 45 homicídios.





Sertão





No Interior Norte, composto por 89 municípios distribuídos em quatro Áreas Integradas de Segurança (AIS 12, 13, 14 e 17), nas regiões Litoral Oeste, Sertões de Canindé, Vale do Curu, Vale da Ibiapaba e Norte, foram registrados 28 assassinatos.





No Interior Sul, formado por 80 Municípios em cinco AIS (10, 11, 15, 16 e 18), nas regiões do Litoral Leste, Vale do Jaguaribe, Cariri, Inhamuns e Sertão Central, a Polícia contabilizou 42 CVLIs no período.





Veja a seguir, os números de homicídios no Ceará em 2017:





POR PERÍODO:





Janeiro …….. 349 assassinatos





Fevereiro …. 269 assassinatos





Março* ……. 215 assassinatos





TOTAL ……… 833 assassinatos









(*) ATÉ O DIA 20/3













POR REGIÃO PESQUISADA:









Capital …. janeiro (123), fevereiro (90), março* (100) TOTAL = 313





RMF …….. janeiro (88), fevereiro (57), março* (45) TOTAL = 190





Interior Norte … janeiro (45), fevereiro (58), março* (28) TOTAL = 131





Interior Sul …….. janeiro (93), fevereiro (64), março* (42) TOTAL = 199





TOTAL ……… 833 assassinatos





(*) ATÉ O DIA 20/3