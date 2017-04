Áudios revelam trama de bandidos presos para explodir delegacias e matar policiais e agentes penitenciários

Áudios descobertos pela Inteligência da Polícia cearense revelam planos de criminosos ligados à facção Guardiões do Estado (GDE) para atacar delegacias, matar policiais e agentes penitenciários. As gravações foram feitas a partir da troca de diálogos, via celular, entre os bandidos reclusos em unidades do Complexo Penitenciário em Itaitinga e Caucaia.





Em um dos áudios, um criminoso chega a dizer que “tocar fogo em coletivo não resolve. O certo é explodir delegacia, tocar fogo em delegacia e matar esses vermes fardados”. Em resposta, outro detento fala em “balançar o estado” e mais: “O estado é nosso e esses vermes têm que ir pro inferno mesmo, entendeu?”, numa referência às autoridades policiais.





O terceiro áudio revela que um bandido sugere mudança de estratégia nos ataques que vêm acontecendo em Fortaleza. Ele diz: “Tocar fogo em ônibus não é bom não. Tocar fogo só nos pneus, em frente às garagens para ônibus não sair. É paralisar o acesso”.





Ameaças aos agentes





A quarta gravação o detento que fala ao celular com os comparsas cita a sua facção e diz que o plano é atacar agentes que fariam parte do Grupo de Apoio Penitenciário(GAP), uma equipe de elite formada por agentes da Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus) que atuam na prevenção e intervenção para impedir fugas e sufocar atos de indisciplina, como motins e rebeliões.





O preso então, diz: “No nosso estado, o GDE (a facção Guardiões do Estado) é pressão. E aí, como é que nós vamos fazer para resolver essa situação? A ideia é mandar uma respostas pra esses pirangueiros desses agentes do GAP”.

Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro