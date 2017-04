Bruno vive noite de terror em seu segundo jogo pelo Boa Esporte

Bruno foi novamente protagonista de um jogo do Boa Esporte no Módulo II do Campeonato Mineiro. No empate sem gols desta quarta-feira (12), no estádio Júlio Aguiar, em Patrocínio, o goleiro se tornou o centro das atenções ao ser hostilizado pela torcida do Clube Atlético Patrocinense e por ser atingido por um objeto, fato relatado em súmula.





No primeiro duelo na condição de visitante, o goleiro de 32 anos foi alvo da fúria de parte dos 1850 presentes no local. A cada tiro de meta, ele era xingado pelo público.





Os gritos de “Uh, terror, o Bruno é matador” foram constantemente escutados durante os 90 minutos do confronto válido pela segunda rodada do Hexagonal Final do Módulo II do Campeonato Mineiro.





Ainda no primeiro tempo, o atleta foi ao chão, alegando ser atingido por um pedaço de ferro. O atleta alega que o objeto foi arremessado pela torcida que estava atrás de seu gol. O fato, inclusive, foi relatado pelo árbitro Emerson de Almeida Ferreira em súmula:





“Informo que aos 18 minutos do primeiro tempo quando o jogo se encontrava paralisado, o goleiro da equipe do Boa Esporte Clube sr. Bruno Fernandes das Dores de Souza , me apresentou um vergalhão de ferro de aproximadamente 30cm dizendo que o mesmo havia sido arremessado dentro do campo de jogo por torcedores da equipe do Clube Atlético Patrocinense que se encontravam atrás de sua meta (fato este que não foi observado por nenhum membro da equipe de arbitragem, representante e delegado da partida que se encontravam em campo de jogo)”.