Homem flagra namorada dormindo com outro, tira selfies, viraliza e vira "herói"

Ao chegar em casa e flagrar sua namorada dormindo com outro homem, o norte-americano Duston Holloway não pensou duas vezes: pegou o celular e fez algumas selfies. A imagem do homem sorridente com o casal de amantes viralizou nas redes sociais.





"Quando você chega em casa e encontra outro homem na sua cama com a pessoa que você amava! Bons homens merecem boas mulheres", escreveu em seu perfil do Facebook ao postar a imagem no último final de semana. Apesar de tê-la deletado em seguida, a foto "correu" o mundo.





Morador de Emory, no estado do Texas (EUA), Duston disse que pensou em "chutar o traseiro" do desconhecido, mas que decidiu sair por cima. Ele ainda afirmou que tentou acordar a namorada, mas que ela estava muito bêbada. "Eu ia perguntar se eu ia ter que dormir no quarto de hóspedes e que tipo de café da manhã aquele cara prefere", brincou ele ao explicar o caso na rede social.





Em resposta, ele foi elogiado por pessoas várias partes do mundo. Para comprovar, ele publicou prints de mensagens que têm recebido. "Você é um herói por ter mostrado tal magnanimidade diante de uma provocação tão estranha", disse um internauta da Nigéria. "Fez muito bem e espero que você esteja se sentindo ótimo. Acredite no karma", escreveu outro, morador da Inglaterra. "Fiquei impressionada com o jeito que você lidou com tudo isso", enviou uma moça das Filipinas.





Agradecendo pelo apoio, Duston disse que as mensagens estão ajudando a superar a traição. "Estou impressionado com as proporções disso", afirmou. "Ontem eu pensei que meu mundo havia desmoronado, estava de coração partido e nunca pensei que veria algo assim, mas o grande apoio no Facebook e da minha família mostrou que o mundo não é tão ruim quanto a gente pensa".





Ele ainda mudou o status de relacionamento para solteiro e, em publicação recente, avisou: "Só quero que todos saibam que esse velho garoto continuará sorrindo".





A jovem, agora ex-namorada, não comentou o caso.

Fonte: Rede TV Uol