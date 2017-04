NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Assessoria de Comunicação, informa que o motorista preso, na última quarta-feira (05/04), por conduzir ambulância com sintomas de embriaguez foi imediatamente desligado do quadro de funcionários da gestão municipal. A SMS esclarece ainda que não aceitará qualquer desvio de conduta de seus colaboradores. Qualquer profissional que for pego em atos falhos contra a população, contra a administração pública ou contra a ética profissional será submetido a processo administrativo.