Ônibus reformado por Luciano Huck no Lata Velha é apreendido no Ceará

O veículo levava 43 estudantes de uma faculdade, que tiveram que pagar pelo transporte irregular.

Um ônibus reformado no quadro “Lata Velha”, do programa “Caldeirão do Huck”, foi apreendido no estado do Ceará fazendo transporte irregular de universitários. Os alunos iriam de Exu (PE) para Juazeiro do Norte (CE). Segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) do Ceará, o veículo não possuía permissão para esse tipo de transporte.





Segundo o termo de apreensão obtido pelo Metrópoles, o veículo levava 43 passageiros, que tiveram que pagar pelo transporte irregular. Além disso, segundo o regulamento da ANTT, ônibus com mais de 10 anos não podem realizar esse tipo de serviço — esse tem 36 anos.





O ônibus foi reformado no programa da TV Globo, em 2007, como presente para a família de Abigail do Rosário, moradora de Joinville (SC). À época, ela e os 42 filhos participaram de uma edição especial no fim do ano. Além do veículo, Abigail teve a casa reformada. “Vendemos o ônibus há dois anos para uma loja de São Paulo porque nossos filhos começaram a se casar e sair do lar”, contou Abigail ao Metrópoles.





"O vendedor disse que ia ficar com ônibus porque era muito bonito", explicou. Quando soube que o veículo tinha ido parar no Ceará e que estava servindo para transporte irregular, Abigail ficou chocada. “Ele não tem mais condições de rodar! Tem 36 anos. Está fora do padrão. Para mim servia, porque era uso particular", disse.





Depois que vendeu o ônibus, Abigail comprou um micro-ônibus para transportar os jovens. “Hoje, estou com 16 filhos. Estou sofrendo com a síndrome do ninho vazio. Mas tenho 42 netos e dois bisnetos”, disse a mãe aos risos.





A ANTT, limitou-se a dizer, por meio da assessoria de imprensa, que o ônibus não está cadastrado para transporte de passageiros. O Metrópoles tentou entrar em contato com o proprietário do veículo, mas não obteve resposta.

outros,Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Metrópoles