Polícia Civil apreende 63 kg de drogas e prende cinco em Fortaleza

Entre os presos está um acusado de matar um PM no ano de 2015, no bairro João XXIII.

Três ações desenvolvidas pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), resultou na apreensão de mais de 63 quilos de maconha, além das capturas de cinco homens envolvidos com o tráfico de drogas. As ações foram realizadas, na última semana, nos bairros Praia do Futuro, São João do Tauape e Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, e no bairro Cidade Nova, em Maracanaú.





Os policiais civis investigavam o tráfico de drogas realizado no município de Maracanaú, quando identificaram Mazola Pereira da Costa (46), vulgo "Magneto", que já responde por crime ambiental, contra a administração pública, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, como o responsável pelo tráfico no bairro Cidade Nova. Com o aprofundamento das investigações, os policiais flagraram o momento em que Francisco Rafael Custodio (21), sem antecedentes criminais, pegou cerca de um quilo de droga na casa de "Magneto" e fez a entrega, no bairro Praia do Futuro, para Luiz Frutuoso Lima (64), que já responde por roubo, receptação, furto e tráfico de drogas. Rafael confessou que trabalhava para "Magneto". Após o flagrante, os policiais entraram na residência de Mazola e lá encontraram mais drogas.





No total, foram apreendidos 49,5 quilos de maconha prensada, 360 gramas de crack, 74 gramas de cocaína, a quantia de R$ 1 mil - que estava com Luiz Frutoso e seria o pagamento pela droga entregue por Rafael -, dois celulares, uma balança de precisão, além de uma caminhonete L200 de placas HWM 9887.





Já na última quarta-feira (29), os policiais abordaram Neilton Silva Figueredo (27), sem antecedentes criminais. O homem faria uma entrega de drogas no bairro São João do Tauape. Ele foi abordado na Avenida Pontes Vieira em um veículo Logan de placas PXY 8631 de Belo Horizonte. Dentro do veículo, os policiais encontraram 13,2 quilos de maconha prensados. O homem não quis informar quem receberia a droga.





Suspeito de matar PM é recapturado





A segunda operação da Especializada foi executada no bairro Vila Manoel Sátiro, no último dia 27 de março, e devolveu o foragido da justiça Arimateia Soares Duarte, 30, à cadeia.





Quando o homem foi localizado, os policiais o abordaram e ele tentou fugir, porém foi contido. Na casa dele, foram apreendidos 420 gramas de maconha, 90 comprimidos psicotrópicos - sendo 60 do tipo artane e 30 rivotril - além de dois celulares, uma balança de precisão, um documento falso e material para embalar droga. Quando foi abordado, o homem forneceu uma carteira nacional de habilitação (CNH) falsa.





Arimatea, que já responde seis procedimentos policiais por roubo, dano, associação criminosa e latrocínio, era foragido do sistema penitenciário do Estado. Ele é um dos envolvidos no latrocínio do cabo da PM, José Marques. Assassinado após tentar intervir em um assalto em uma casa lotérica, situada na Av. Lineu Machado, no bairro João XXIII, na tarde do dia 14 de novembro de 2015.





Todos os presos foram conduzidos à sede da DCTD, onde foram autuados em flagrante por seus respectivos crimes. Sendo Mazola Pereira da Costa, Francisco Rafael Custodio e Luiz Frutuoso Lima autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Neilton Silva Figueredo também autuado por tráfico e Arimatea Soares Duarte autuado por tráfico de drogas e uso de documento falso.