SOBRAL-CE: A RUA JOSÉ DE ALENCAR ESTÁ ESBURACADA!

Moradores da Rua José de Alencar, no bairro Alto do Cristo, denunciam a buraqueira na rua. Há vários dias que o problemas exista, mas agora com as chuvas os buracos aumentaram e estão trazendo transtornos à população do bairro.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter