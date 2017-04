TRAGÉDIA: Idosa morre esmagada após ser atropelada por ônibus

Na tarde da última terça-feira (04) uma idosa de 88 anos morreu após ser atropelada por um ônibus no Centro de Guaçuí (224 km de Vitória). De acordo com a Polícia Militar, a vítima identificada como Maria Felisberto de Andrade estava na Avenida Norte quando por motivos ainda desconhecidos acabou sendo atropelada pelo ônibus particular que faz a linha Guaçuí/ES – Itaperuna/RJ transportando alunos universitários. A roda traseira do veículo teria passado por cima da idosa que foi esmagada e acabou morrendo na hora. Testemunhas disseram que a mulher atravessava a rua quando se desequilibrou, caiu e acabou sendo atropelada. Posteriormente seu corpo foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. As causas que levaram ao acidente estão sendo apuradas pela perícia.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita