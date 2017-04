ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE A MORTE DA JOVEM CARLIANE

Na noite de hoje, o Repórter Robério Lima, deslocou-se até a residencia da jovem Carliane, localizada no bairro Sinhá Saboia e conversou com genitora da jovem, e ela relatou que sua filha foi estrupada e asfixiada antes de morrer. Segundo peritos da pericia forense, Carliane apresentava pedaços de peles embaixo das unhas, tudo indica que ela tentou se desvencilhar das mãos do agressor. Carliane foi encontrada morta nesta quarta-feira, 26, no banheiro de sua residencia, onde morava com sua filhinha de apenas 1 ano de idade, no bairro Sinhá Saboia.