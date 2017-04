Vídeo: cobra dá bote e assusta em lan house

Imagens gravadas pela câmera de segurança mostram o animal saltando de cesto de lixo para dentro do estabelecimento.





Tailândia - O vídeo que mostra o ataque de uma cobra em uma lan house em Ang Thong, na Tailândia, vem chamando a atenção na internet. Nas imagens, o animal aproveita que uma rapaz abre a porta e salta de cesto de lixo para dentro do local.





Desesperado com a cobra, o rapaz se debate no chão. Enquanto isso, os outros clientes, assustados, sobem nas cadeiras. De acordo com o Daily Mail, a espécie não é venenosa.





Veja o vídeo: