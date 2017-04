VÍDEO: INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Leitor denuncia a falta de água na Rua Edmir Ribeiro Parente, no bairro Terrenos Novos, em Sobral. Veja a denúncia na íntegra:

"Aqui no bairro Terrenos Novos, gostaríamos que o SAAE tomasse uma providência porque está um verdadeiro descaso com com a população, precisamente com os moradores da Rua Edmir Ribeiro Parente, há mais de dois dias sem água por causa de o rompimento de um cano por baixo do entulho das casas que a prefeitura de Sobral mandou derrubar. Se alguém poder fazer alguma coisa por nós, agradecemos. Por

favor equipe do Sobral 24 horas nos ajudem postando está matéria."