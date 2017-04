VÍDEO MOSTRA ASSSALTANTE CAÍDO AO SOLO APÓS SER BALEADO POR POLICIAL APAISANA

O assaltante que aparece nas imagens foi identificado como Francisco Eli Soares de Sousa, vulgo "Verdurinha", que já tem várias passagens pela Polícia.





O indivíduo tentou assaltar um salão de beleza na noite desta segunda-feira (3), no centro de Sobral. O assalto foi frustado por um policial apaisana que se encontrava no interior do estabelecimento. O agente conseguiu matar um assaltante e ferir outro.





Confira o vídeo: