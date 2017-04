O 3º Bolão entre amigos de motocross de Tianguá acontecerá no dia 1 de Maio.





Local: Pista dos Eucaliptos na saída de Tianguá para Viçosa do Ceará, atrás da Escola Técnica.





Presença confirmada de pilotos do Ceará, Maranhão, Piauí e do Rio Grande do Norte.



Pista aberta pela manhã para treinos

Premiação até o 5 lugar

Contatos: (88)99750-7593 (88)99446-7317.